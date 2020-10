Covid: assessore Lazio, buona adesione medici e pediatri per esecuzione tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota dichiara: "Si è chiusa oggi la manifestazione di interesse rivolta a medici di medicina generale (Mmg) e pediatri di libera scelta (Pls) che ha visto oltre 200 adesioni al bando per l'esecuzione dei test antigenici rapidi. È un ottimo risultato, in linea con le aspettative, e nei prossimi giorni verrà definito un protocollo operativo, assieme allo Spallanzani, per consentire l'esecuzione dei tamponi antigenici in sicurezza e per stabilire le procedure per la distribuzione dei kit e delle apparecchiature portatili". (segue) (Com)