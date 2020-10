Calabria: fonti Consiglio regionale, possibile rinvio voto in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che si aprirà da qui a breve, dopo la scomparsa delle presidente Jole Santelli, è uno scenario in parte inedito per la Calabria. Il vicepresidente della Regione, Nino Spirlì, dovrà, come da regolamento, congedare i consiglieri entro 10 giorni e procedere a indire nuove elezioni, che dovrebbero celebrarsi entro tre mesi. Tuttavia, fonti vicine al Consiglio regionale parlano di un rinvio quasi certo alla prossima primavera, probabilmente a maggio, in concomitanza con gli altri appuntamenti elettorali in programma. (Rin)