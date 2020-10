Presidenziali in Bolivia, il fronte anti Morales potrebbe avere una chance in caso di ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bolivia, sempre più affondata in un clima di forti divisioni politiche e di violenza latente, proverà domenica 18 a risolvere nelle urne la crisi politica e istituzionale che dura da quasi un anno. Il paese è chiamato a rinnovare il parlamento, ma soprattutto ad eleggere il nuovo presidente, con la consapevolezza che solo una affermazione netta di uno dei due principali candidati, scenario sin qui non confermato dai sondaggi, potrà evitare il ripetersi delle accuse di frode e dei disordini che a novembre 2019 costrinsero l'ex presidente Evo Morales a lasciare il paese. Il candidato del Movimento per il Socialismo (Mas), Luis Arce, è dato come favorito al primo turno ma per evitare il ballottaggio - se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti - deve raccogliere il 40 per cento dei consensi, staccando di dieci punti il secondo. I sondaggi assegnano al delfino di Morales proprio una cifra attorno al 40 per cento dei voti e il principale sfidante, il leader moderato di Comunidad Ciudadana (Cc), Carlos Mesa, sembra contare sul 30 per cento dei consensi. Bastano quindi pochi voti per spostare l'ago della bilancia verso un'affermazione netta di Arce o il rinvio al ballottaggio, dove le possibilità di vittoria dei due candidati si invertirebbero. In un eventuale secondo turno Mesa convoglierebbe infatti su di sé il cosiddetto “voto utile” di tutti quelli che si oppongono ad un ritorno del partito dell’ex presidente Evo Morales al governo.La profonda spaccatura interna al paese, reduce da lunghi anni di governi Morales, si è riflessa nei numerosi episodi di violenza di questi mesi, soprattutto tra fazioni del Mas e seguaci del leader ultra conservatore Luis Camacho. A cercare di scongiurare il pericolo di una scalata ulteriore della tensione è stata oggi l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet. In un messaggio rivolto alle autorità e gli attori politici della Bolivia, Bachelet ha invitato ad “evitare che tensioni e disordini possano incidere sul regolare svolgimento delle elezioni presidenziali di domenica”. "Saluto la determinazione del popolo boliviano nel partecipare alle elezioni", ha detto l’alto commissario, sottolineando che "tutti dovrebbero poter esercitare il diritto al voto in pace, senza intimidazioni né violenze". Desta preoccupazione, secondo il rappresentante Onu, il linguaggio "incendiario" adottato negli ultimi giorni di campagna elettorale così come il crescente numero di minacce e aggressioni fisiche registrate con l'approssimarsi della scadenza elettorale. "Nessuno vuole che si ripetano gli eventi dell'anno scorso, che dettero origine a numerose violazioni dei diritti umani, tra cui si contano almeno 30 morti e oltre 800 feriti - e che, in ultima istanza, tutti perdono", ha aggiunto.Se si riuscirà a scongiurare il risorgere della violenza, l'appuntamento elettorale del 18 ottobre dovrebbe sancire ad ogni modo il ritorno di un governo democraticamente eletto in Bolivia dopo un anno di profonda crisi istituzionale. Il governo ad interim di Jeanine Anez - che ha assunto il mandato il 12 novembre dopo la rinuncia di Morales e dello "stato maggiore" del Mas, anche su pressione delle Forze armate -, doveva inizialmente traghettare il paese a nuove elezioni in pochi mesi. Il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ha fatto slittare la data delle elezioni fino al 18 ottobre, consentendo ad Anez di mantenersi al potere molto più a lungo del previsto. Nel corso degli ultimi dodici mesi si è assistito ad un costante braccio di ferro tra il governo ed il parlamento (Assemblea nazionale plurinazionale) rimasto sotto controllo della maggioranza del Mas. In questo contesto molte delle misure adottate dall’esecutivo non venivano ratificate dall’Assemblea nazionale così come leggi approvate in parlamento sono state ignorate dall’esecutivo, dando luogo ad una paralisi istituzionale risolta spesso attraverso decreti unilaterali del governo.Una delle principali novità dello scenario politico post-elettorale della Bolivia sarà in qualsiasi caso l’emarginazione di Evo Morales e di suoi rappresentanti dai ruoli di potere. Anche un eventuale futuro governo del Mas non dovrà infatti contare con uomini del gabinetto dell’ex presidente Evo Morales. Ad affermarlo è stato lo stesso candidato alla vicepresidenza per il Mas, David Choquehuanca. “Il nostro popolo ci sta chiedendo questo, ci dev’essere un rinnovamento, daremo una possibilità ai giovani” ha dichiarato Choquehuanca, secondo il quale “le organizzazioni sociali, gli stessi contadini e gli operai ci chiedono che gli ex ministri non devono tornare perché c’era prepotenza”. Choquehuanca ha quindi definito come una “seconda tappa del processo di cambiamento del paese” quella che inizierà dopo le elezioni di ottobre. In questa tappa dobbiamo “governare ascoltando il popolo, non ci dev’essere prepotenza delle autorità”. A sancire il distaccamento del “nuovo” Mas del leader "cocalero", anche la totale assenza di riferimenti alla sua figura durante il comizio di chiusura di campagna di Luis Arce tenuto questa settimana.Quelle che si terranno domenica 18 saranno tra le elezioni regionali più "osservate" dalla comunità internazionale, negli ultimi anni. Fonti del Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) hanno detto ad "Agenzia Nova" di aver completato infatti gli accrediti di 160 osservatori internazionali che hanno fatto richiesta di partecipare al monitoraggio degli scrutini e di oltre 400 giornalisti tra nazionali ed internazionali. Obiettivo principale delle missioni di osservatori è quello di monitorare la trasparenza di tutto il processo di scrutinio dei voti. Questo alla luce soprattutto di quanto occorso alle precedenti elezioni di ottobre del 2019. In quell'occasione i sospetti di una presunta frode portata avanti dalle autorità elettorali portarono ad una aspra contesa sui risultati delle presidenziali sfociata poi in forti proteste sociali e in una sollevazione militare che portarono alla rinuncia dell'allora presidente Morales e l'assunzione dell'attuale governo ad interim di Jeanine Anez.L’esito delle elezioni in Bolivia riveste inoltre un innegabile interesse geopolitico per la regione. Si tratta infatti di un paese dotato di notevoli riserve sia di gas che di litio il cui sfruttamento è oggi in mano dello Stato. In caso di una vittoria della destra potrebbero entrare in gioco eventuali privatizzazioni in questi settori strategici. Un eventuale arrivo al potere del Movimiento al Socialismo potrebbe significare inoltre il ritorno di un prezioso alleato per il Venezuela di Nicolas Maduro, a cui non avanzano molti amici in America Latina. Luis Arce non ha mai fatto menzione di quale sarà il suo orientamento nei confronti del regime di Caracas, anche se è un dato il fatto che il candidato del Mas ha abbandonato completamente la tipica retorica anti imperialista che caratterizza le dichiarazioni di Evo Morales. In questo senso non sarebbe da escludere neanche un'eventuale presa di distanza dal regime di Caracas da parte del leader del Mas. (Brb)