Brasile: Bolsonaro inaugura impianto di biogas nello stato di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha presenziato all'inaugurazione dell'impianto biogas dell'azienda Raízen, a Guariba, nello stato di San Paolo. L'unità sarà la prima struttura al mondo in grado di produrre gas su scala commerciale a partire da vinaccia, canna da zucchero e scarti della produzione di etanolo. In compagnia di alcuni ministri, il presidente Bolsonaro ha evidenziato l'importanza del progetto sottolineando l'intenzione di incoraggiare più imprenditori a investire nel settore. "Devo complimentarmi con il signor Rubens Ometto (presidente del consiglio di amministrazione di Raízen), per il coraggio mostrato nell'intraprendere il progetto", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)