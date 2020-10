Brasile: Bolsonaro inaugura impianto di biogas nello stato di San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia, Bento Albuquerque, ha segnalato che con un potenziale installato di 21 mega-watt e una capacità di generazione di 138mila mega-watt all'ora all'anno, il nuovo impianto è in grado di fornire elettricità a 62.000 famiglie. Secondo Albuquerque il potenziale di produzione di biogas in Brasile, solo dalla vinaccia, può raggiungere fino a 45 milioni di metri cubi al giorno nel 2030, che corrisponde a più del doppio del volume medio di gas naturale importato dalla Bolivia nel 2019. "Il biogas e il biometano, oltre ad essere utilizzati per generare elettricità, possono anche sostituire il gasolio in autobus, camion e macchine agricole. Addirittura il biometano può essere sostituto del gas naturale. Per Albuquerque la diversificazione della matrice energetica si traduce in sicurezza energetica e contribuisce alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. (Brb)