Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya

- Anastasiya e Luca, e l’influenza che l’amicizia con Giovanni Princi ha avuto sulla coppia, è stato al centro delle deposizioni di Concetta Galati e Alfonso Sacchi, genitori del personal trainer ucciso da Valerio Del Grosso la sera del 23 ottobre 2019 a motivo della compravendita di 15 chili di marijuana davanti al pub John Cabot nel quartiere dei Colli Albani a Roma. Per quell’omicidio, sono in carcere, oltre a Del Grosso, anche Paolo Pirino, Armando e Marcello De Propris tutti imputati nel processo in corso in corte d’assise, insieme a Anastasiya Kylemnyk, la fidanzata ucraina della vittima. La posizione dell’amico di Luca, Giovanni Princi, è stata stralciata dal processo per omicidio e con il rito abbreviato è stato condannato a 4 anni di carcere per la compravendita di droga. Secondo quanto sostenuto dall’accusa, Princi e Anastasiya sarebbero stati i veri acquirenti della droga per la quale erano pronti a pagare 70mila euro. Soldi, però, che dopo l’omicidio non sono mai stati trovati. (segue) (Rer)