Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (2)

- “Ero a casa quando è arrivato mio figlio Francesco e il nostro medico di famiglia che è anche nostro amico – ha detto Concetta riferendosi alla notte del 23 ottobre dell’anno scorso nel corso della sua testimonianza - mi ha detto che Luca era in ospedale e stava male perché era caduto da un muretto e aveva battuto la testa”. La donna quindi si precipita in ospedale e trova il marito che le dice delle condizioni disperate del figlio. “Ho visto arrivare Anastasiya con il collare e quindi ho pensato che non fosse vera la storia del muretto e che, invece erano caduti con la moto. L’ho abbraccia e le ho chiesto scusa pensando di averle fatto male, ma lei si è sfilata il collare dicendo che non aveva dolore. Poi però mio marito mi ha detto che a Luca era stato sparato e io mi sono sentita male”. Concetta e Anastasiya stavano insieme quando i medici hanno tentato un disperato intervento chirurgico per salvare Luca. “Mi diceva che ce l’avrebbe fatta, ci siamo messe addirittura in ginocchio a pregare ma poi i medici ci hanno detto che non c’era nulla da fare”. (segue) (Rer)