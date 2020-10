Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anastasiya e Luca erano fidanzati da 5 anni, e per un lungo periodo la ragazza ha vissuto nella casa dei Sacchi. “Per farli stare comodi gli abbiamo comprato un letto matrimoniale e veniva con noi in ogni vacanza che facevamo”. Proprio durante l’ultima vacanza, quella fatta lo scorso agosto, i rapporti tra le due donne comincia a vacillare. A quella vacanza prende parte anche Giovanni Princi, ex compagno di scuola di Luca “solo dell’ultimo anno di liceo” come sottolineano i genitori del ragazzo morto, ed entrambi appassionati di moto. "Ho visto uno sguardo di intesa tra i due e ho pensato che ci fosse qualcosa di sentimentale. Me ne sono accorta quando sono rimasta sola con Giovanni Princi e Anastasiya. Ero vicino a loro e ho notato qualcosa di strano tra i due e l'ho detto a Luca. Forse lui gliene ha parlato e lei si è irrigidita con me. Con il tempo però - ha detto la donna - ho capito che non era sentimento ma altra cosa" facendo riferimento evidentemente, ad una intesa legata ad attività di altro genere, molto probabilmente all'attività di spaccio. “Princi non mi è mai piaciuto, era maleducato e a casa nostra si comportava come fosse la sua”. (segue) (Rer)