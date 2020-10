Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se sapeva se il figlio o i suoi amici facessero uso di droga Concetta ha risposto che "Luca non faceva usa di droga. Quando siamo stati in vacanza in Abruzzo – ha però aggiunto - una sera siamo andati a riprendere Federico dalla casa in cui dormiva Princi, la fidanzata e Anastasiya. Mio figlio mi disse che Anastasiya, Princi e la sua fidanzata Clementina stavano fumando cannabis". Anche in merito alla possibilità che Luca e la fidanzata stessero cercando casa, Concetta Galanti ha detto qualche giorno prima che morisse Luca le aveva detto che Anastasiya e Clementina (la fidanzata di Princi, ndr) stavano cercando un appartamento e io gli dissi se dovevo preparare la valigia. E lui mi disse: 'ma che stai scherzando?'". (segue) (Rer)