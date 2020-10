Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i comportamenti sospetti di Anastasiya dopo la morte di Luca riferiti dai genitori questa mattina davanti la corte d’assise. Uno lo ha raccontato Alfonso Sacchi, quando nell'ospedale in cui il figlio era stato portato in condizioni disperate, oltre a preoccuparsi per il giovane, si preoccupava anche per la ragazza che sosteneva di essere stata colpita alla testa. Informato il dottore, questi gli aveva detto che era urgente che la ragazza sui facesse visitare temendo una commozione cerebrale. Alle ripetute telefonate la ragazza rispondeva che i carabinieri le stavano facendo le domande. “Quando le ho chiesto di passarmi i carabinieri perché spiegassi loro la necessità di farla visitare - ha detto il padre di Luca -, lei mi ha risposto che proprio in quel momento i militari l’avevano lasciata andare. Dalle 23 è arrivata in ospedale solamente dopo l’una e a quanto riferitomi da un testimone, non su una ambulanza ma in sella ad uno scooter con un amico”. (segue) (Rer)