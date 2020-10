Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra circostanza in cui la ragazza si sarebbe comportata stranamente è stata riferita dalla madre di Luca. "La mattina del 25 ottobre è venuta a casa con la madre e quando in tv hanno dato la notizia dell'arresto di Valerio Del Grosso, Anastasiya si è agitata e mi ha chiesto le chiavi della macchina perché doveva fare una cosa urgente. Temevo che volesse fare qualche sciocchezza". E poi "nella notte del 25 ottobre lei ha dormito da noi nella camera di Luca dove aveva dormito per tanto tempo; mio marito le disse 'questa adesso è camera tua', lei stringeva la felpa di Luca. In tv continuavano a dire che l'episodio della morte di mio figlio era legata alla droga. Le ho chiesto se fosse vero e per tre volte ha negato". I rapporti si sono allentati "quando il nostro avvocato le ha chiesto di dover trovare un altro avvocato". Le posizioni dei Sacchi e quello della ragazza non potevano essere tutelate dallo stesso legale. (segue) (Rer)