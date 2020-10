Omicidio Sacchi: in aula i sospetti dei genitori di Luca su Anastasiya (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver parlato con il nuovo avvocato - ha detto la donna - non è più tornata. Mi mandava solo messaggi per chiedermi come stavo e che mi voleva bene. Poi quando sono uscite notizie che la riguardavano neanche più i messaggi ad eccezione di un messaggio a mio marito per dirgli che non sarebbe andata al funerale per via dei giornalisti. Se io fossi stata 5 anni con un ragazzo avrei fatto di tutto per stare al suo funerale". Al termine dell'udienza Anastasiya ha chiesto di parlare per una dichiarazione spontanea smentendo qualsiasi relazione con Princi e sostenendo il forte legame che aveva con Luca. (Rer)