Lavoro: Catalfo, cassa integrazione prorogata anche nei primi mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cassa integrazione sarà prorogata anche nei primi mesi del 2021. Lo ha chiarito a Sky Tg24 economia la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo. "Stiamo mettendo in atto ulteriori provvedimenti, anche nella legge di bilancio, per tutelare tutte quelle imprese e quei lavoratori che si trovano in una situazione di difficoltà, prorogando gli strumenti di cassa integrazione e di ammortizzatori che erano stati previsti - ha aggiunto - sia per le aziende che avevano iniziato a utilizzare un po’ prima l’ammortizzatore sociale e quindi lo finiranno prima, sia per tutte le altre prorogandolo ai primi mesi del 2021. Fermo restando che se dovesse essere necessario provvederemo a ulteriori interventi”, ha concluso. (Com)