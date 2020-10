Lavoro: Catalfo, blocco licenziamenti per chi utilizza nuova cassa Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È necessario riproporre il blocco dei licenziamenti sicuramente per tutte quelle aziende che utilizzeranno i nuovi strumenti di cassa Covid che andremo a stanziare nella legge di bilancio”. Così ai microfoni di Sky Tg24 economia la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, secondo cui "laddove non ci sono difficoltà, non credo che le aziende che stanno avendo un’evoluzione positiva vogliano o si accingano a licenziare, semmai si accingono ad assumere”.(Com)