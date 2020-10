Ue: Giacomini (FI), risoluzione per utilizzo Mes, Zingaretti la sostenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo "presenterò insieme al presidente Gelmini e agli altri colleghi azzurri delle commissioni economiche di Montecitorio, una risoluzione in commissione Finanze che impegna il governo a porre in essere con la massima sollecitudine ogni iniziativa finalizzata ad attivare la richiesta del Mes sanitario per potenziare la sanità di territorio e ridisegnare il sistema sanitario nazionale". Lo ha annunciato in una nota il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, secondo cui "l'apertura del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a sostegno dell'iniziativa di oltre 200 sindaci, sull'utilizzo del Mes per rafforzare la sanità territoriale non può e non deve cadere nel vuoto". Dunque "chiedo a Zingaretti e a tutti coloro che abbiano a cuore il futuro del nostro Paese di sostenere la risoluzione", ha concluso. (Com)