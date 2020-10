Francia: insegnante decapitato dal parente di un alunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata affidata alla procura nazionale dell'antiterrorismo (Pnat) francese l''inchiesta sul caso del corpo di un uomo senza testa ritrovato a Conflans Saint-Honorine, nei pressi di Parigi, e del suo presunto aggressore abbattuto dalla polizia in uno scontro a fuoco. L'episodio è avvenuto questo pomeriggio. La Pnat ha fatto sapere in un comunicato che è stato aperto un fascicolo per "omicidio in relazione con un'attività terroristica" e "associazione a delinquere di stampo terroristico criminale". Il quotidiano "Le Parisien" spiega che l'uomo ucciso e decapitato era un insegnante mentre l'assassino un parente di uno dei suoi studenti. I poliziotti della brigata anticriminalità hanno scoperto il corpo poco dopo aver trovato il sospetto in fuga con un coltello da cucina. Gli agenti avrebbero intimato all'uomo di deporre il coltello ma il presunto assalitore si sarebbe mostrato aggressivo. I poliziotti hanno così aperto il fuoco uccidendolo. (Frp)