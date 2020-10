Francia: fonti stampa, uomo decapitato era insegnante che aveva mostrato caricature Charlie Hebdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il corpo dell'uomo decapitato ritrovato oggi nei pressi di Parigi è di un insegnante che aveva recentemente tenuto un corso sulla libertà d'espressione e aveva mostrato le caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico "Charlie Hebdo". Lo riferisce il quotidiano "Le Parisien". Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha interrotto la sua visita in Marocco per rientrare d'urgenza in Francia e recarsi sul posto. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che l'aereo del ministro è già decollato. (Frp)