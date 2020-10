Ue: Fassina (Leu), basta strumentalizzare Covid per accedere a Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, anche oggi da più parti "arrivano appelli e intimazioni al governo per l'attivazione del Mes sanitario. Suggerimenti autorevoli sono sempre benvenuti, forse però, prima di continuare a martellare sul Mes si dovrebbe riflettere su alcuni dati di realtà: l'Italia oggi colloca i Btp a tassi di interesse negativi; il conto di Tesoreria del Mef è carico di decine di miliardi di liquidità; il ministero della Sanità ha avuto dall'avvio della pandemia tutte le risorse richieste; vi sono 6 miliardi fermi su un programma, rifinanziato nel 2018 e 2019, per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e per le Rsa. Il Mes Sanitario non ha condizionalità all'accesso, è gratis, è il ritornello". Ma per il parlamentare "non si ha consapevolezza che, a statuto e regolamenti Ue vigenti, ne prevede dopo l'accesso, in conseguenza di una valutazione di solvibilità del debitore. Quando sei un 'cliente' zavorrato da un debito pubblico al 160 per cento del Pil - ha aggiunto - sei oggettivamente a rischio di un programma di aggiustamento macroeconomico e strutturale. In tale contesto, sarebbe autolesionistico ricorrere al Mes sanitario. Non a caso, nessuno degli Stati che, seppur minori di noi, avrebbe risparmi in termini di spesa per interessi intende ricorrervi, mentre con noi in 16 ricorrono al Sure. È grave continuare a strumentalizzare i malati e i morti di Covid", ha concluso. (Com)