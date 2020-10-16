وزير إيطالي يطالب بتدابير وطنية جديدة لاحتواء عدوى كورونا

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- قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إنه طلب من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عقد اجتماع ليقرر دون تأخير تدابير وطنية جديدة لاحتواء العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها من الواضح أنها تتفق مع المناطق.ويعود كونتي اليوم من بروكسل، فيما من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غدًا جلسة الموافقة على المناورة، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.وبحسب ما تم تداوله، فإن الاجتماع الذي طلبه فرانشيسكيني لم يتم طرحه على جدول الأعمال، ولكن ينبغي تحديد موعده في وقت قريب. (نوفا)