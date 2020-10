Usa-Turchia: Washington, potenziali gravi conseguenze rapporto con Ankara se confermato test S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno minacciato “potenziali gravi conseguenze” nelle relazioni con la Turchia in caso venisse attivato il sistema antimissile di fabbricazione russa S-400, testato oggi da Ankara, secondo quanto riferito dai media turchi, nei pressi della città di Sinop, sulle coste del Mar Nero a circa 280 chilometri a nordest di Ankara. "Se confermato, condanneremmo con la massima fermezza il lancio del missile di prova S-400 come incompatibile con le responsabilità della Turchia come alleato della Nato e partner strategico degli Stati Uniti", ha dichiarato in una nota la portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. (segue) (Nys)