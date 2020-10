Usa-Turchia: Washington, potenziali gravi conseguenze rapporto con Ankara se confermato test S-400 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli inizi di ottobre, il dipartimento di Stato Usa aveva già espresso la sua profonda preoccupazione riguardo alle notizie secondo cui la Turchia sta pianificando di condurre un test sui sistemi missilistici S-400 di fabbricazione russa. "Siamo consapevoli di queste informazioni. Continuiamo a contrastare fortemente l'acquisto da parte della Turchia del sistema di difesa missilistico S-400, e siamo profondamente preoccupati dei rapporti secondo cui la Turchia sta continuando i suoi sforzi per portare in attività gli S-400", aveva dichiarato il Dipartimento di Stato. "La nostra sospensione della Turchia dal programma degli F-35, in risposta all'acquisto degli S-400, dimostra la serietà con cui l'amministrazione (Usa) tratta la questione", ha osservato il portavoce parlando degli S-400 in Turchia come del "principale ostacolo" nei rapporti bilaterali tra Washington e Ankara, e nell'ambito della Nato. "Siamo fiduciosi che il presidente (turco, Recep Tayyip Erdogan) e i vertici del suo governo comprendano la nostra posizione", affermano dal Dipartimento di Stato Usa. Nei giorni precedenti, erano comparsi video in cui si mostravano mezzi militari che trasportano l'equipaggiamento missilistico attraverso la città di Samsun verso Sinop. Lo spazio aereo intorno a quest'ultimo sarebbe stato chiuso fino a oggi per effettuare i citati test. (Nys)