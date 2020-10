© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, è risultato negativo per la seconda volta, a una settimana di distanza dall'ultimo contatto con la persona risultata positiva al Covid. Lo ha annunciato via Twitter lo stesso Borrell che, in questi giorni, si è posto in autoisolamento. (Beb)