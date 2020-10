Nagorno-Karabakh: En Marche chiede il rispetto del cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La République en marche, partito del presidente francese Emmanuel Macron, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco nel Nagorno Karabakh. In una nota la formazione di maggioranza ha espresso la sua "viva preoccupazione" in merito alla situazione. "L'accordo del cessate il fuoco deve essere messo in atto e rispettato immediatamente e in modo rigido. Facciamo appello alle parti affinché rispettino il loro impegno e riprendano le discussioni senza aspettare. Il gruppo di Minsk, co-presieduto dalla Francia, la Russia e gli Stati Uniti, intensifica in questo momento stesso i suoi sforzi di mediazione tra le due parti", si legge nella nota, firmata da Brune Poirson, responsabile delle relazioni internazionali del partito. "Le ingerenza turche in questo conflitto non sono accettabili – continua la nota – Alimentano le tensioni nella regione del Nagorno Karabakh e contribuiscono alla destabilizzazione della regione. Il ministro dell'Europa e degli Affari esteri, Jean-Yves Le Drain, l'ha ricordato: la Francia è determinata ad operare in modo imparziale per arrivare alla cessazione delle ostilità e la ripresa del dialogo". (Frp)