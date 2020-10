Covid: assessore Lazio, siamo a livello arancione, temo peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo ad un livello arancione, temo un peggioramento della situazione. Salgono i casi testati e salgono i positivi. E’ in atto un forte monitoraggio sulla rete ospedaliera”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task force per l’emergenza coronavirus sul portale Salute Lazio. Oggi si registrano 795 positivi con un record di tamponi effettuati: quasi 20mila. “Stop alle accettazioni no Covid allo Spallanzani. Su Roma partono altri quattro drive-in: quello di Arco di Travertino (già attivo), Tor di Quinto (domani) e presto Ponte Mammolo e Cecchignola”. A Tivoli è attivo da oggi il laboratorio della rete Coronet.(Rer)