Imprese: Pistelli (Eni), con super computer da 70 petaplop digitalizzato il cane a sei zampe

- Il cane a sei zampe (Eni) "lo abbiamo digitalizzato e a casa nostra, in Italia, c'è il primo super computer, il primo al livello europeo, il sesto al mondo in grado di processare 70 petaplop". Lo ha detto Lapo Pistelli, direttore Affari pubblici di Eni nel corso del 35mo convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, "Futuri. Pronti all’impresa". "Ne abbiamo un po' da regalare di spazio di calcolo", ha aggiunto Pistelli per poi puntualizzare Eni è diventata un'eccellenza nell'esplorazione grazie a "tanta geologia e matematica". (Rin)