Montenegro: Partito bosgnacco, domenica decisione su eventuale entrata nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito bosgnacco (Bs) del Montenegro comunicherà domenica la decisione su un eventuale ingresso nel nuovo esecutivo in via di formazione nel paese. Lo ha reso noto il leader della forza politica, Rafet Husovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg". Nella giornata di oggi Husovic ha avuto un colloquio con il premier designato, Zdravko Krivokapic. "Fra Bs e la nuova maggioranza esistono delle differenze ideologiche, ma spero che possano essere superate", ha osservato il leader della forza politica rappresentativa della minoranza bosniaca nel paese. Domenica prossima, ha infine precisato Husovic, si terrà una riunione del comitato esecutivo del partito per prendere una decisione definitiva. (segue) (Seb)