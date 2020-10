Montenegro: Partito bosgnacco, domenica decisione su eventuale entrata nel governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 settembre è stato costituito il nuovo parlamento del Montenegro alla luce dei risultati elettorali. Aleksa Becic, presidente di Montenegro democratico e leader della lista elettorale La pace è la nostra nazione, è stato eletto presidente dell'assemblea parlamentare. I deputati della nuova alleanza di governo hanno in quella stessa giornata inviato una richiesta firmata al presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, per conferire a Zdravko Krivokapic il mandato per la composizione del nuovo esecutivo. (Seb)