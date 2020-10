Lazio: Mattia (Pd), mascherine trasparenti per studenti ipoudenti, presentata mozione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, in una nota dichiara: "Ho depositato in Consiglio regionale una mozione, che presento con il sostegno del gruppo del Partito democratico, per dotare gli istituti scolastici frequentati da studenti con disabilità uditiva, i rispettivi docenti e gli alunni presenti in classe, di mascherine trasparenti o altro tipo di dispositivi di protezione individuale che mettano le alunne e gli alunni sordi nelle condizioni di avvalersi della lettura del labiale, a cui devono necessariamente ricorrere per la comprensione integrando ciò che è percepito attraverso le protesi acustiche o gli impianti cocleari che indossano". "L'obbligo delle mascherine imposto dalla pandemia Covid-19, infatti - aggiunge - ha reso ancora più complicata la già difficile vita delle bambine e bambini, ragazze e ragazzi ipoudenti, rappresentando un'altra barriera per la comunicazione e l'apprendimento. Non vogliamo che questi nostri studenti, già penalizzati dalla disabilità e dalle difficoltà dell'emergenza sanitaria, rimangano ancora di più emarginati e possiamo evitare che questo succeda solo dotandoli di mascherine 'inclusive'. La scuola va avanti, ma le studentesse e gli studenti sordi non devono rimanere indietro. L'umanità sia più forte della pandemia". (Com)