Covid: Regione Lombardia, da domani nuova ordinanza con stop e regole

- La nuova ordinanza anti-Covid di Regione Lombardia sarà attiva da domani. Lo annuncia una nota di Palazzo Lombardia, diramata a seguito della riunione del presidente Attilio Fontana con i sindaci dei capoluoghi di Provincia (collegati da remoto) alla quale hanno partecipato anche il prefetto di Milano, Renato Saccone, e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale, introdotta da una descrizione dettagliata da parte dei tecnici sulla situazione epidemiologica della regione. "Un confronto schietto, utile e produttivo, svolto in un clima costruttivo e positivo”, ha commentato il presidente al termine del confronto, durante il quale - fa sapere la nota - sono stati recepiti i suggerimenti dei sindaci e dei capigruppo di maggioranza e opposizione e le parti hanno condiviso unanimemente una serie di indicazioni che verranno sottoposte al Comitato tecnico scientifico per essere poi formalizzate con un’ordinanza che entrerà in vigore a partire da domani, sabato 17 ottobre, e varrà sull'intero territorio regionale. L’ordinanza contiene lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il contatto fisico, comprese quelle dei settori giovanili. (segue) (com)