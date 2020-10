Monza: cordoglio del Comune per la morte dell'assessore di Villasanta Claudio Colombo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Dario Allevi, gli assessori della giunta comunale e i consiglieri, partecipano al cordoglio per la scomparsa di Claudio Colombo, assessore alle Politiche del territorio in città dal 2012 al 2017. "Claudio Colombo – ricorda commosso in una nota il sindaco Dario Allevi - era una persona schiva e riservata, ma un grande professionista che ha lavorato per la tutela del territorio e lo sviluppo della città con equilibrio e competenze. Con lui ci siamo confrontati, spesso portando avanti idee diverse sul futuro di Monza. Ci dividevano tante cose, ma gli riconosco di aver svolto il suo mandato amministrativo sempre nell'interesse della città e nel rispetto delle istituzioni. Con la stessa forza e determinazione con cui portava avanti le sue battaglie politiche ha lottato contro la malattia. A nome dell'intera comunità mando un forte abbraccio alla sua famiglia". Claudio Colombo nel 2017 era diventato assessore all'Urbanistica e all'Edilizia a Villasanta. "Il mio pensiero in questo momento – conclude Dario Allevi - va anche all'amico Luca Ornago, sindaco di Villasanta, per la scomparsa di un prezioso collaboratore e alla comunità villasantese per la perdita di un amministratore che credeva nelle Istituzioni e nel bene comune". (com)