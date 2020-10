Lavoro: Pistelli (Eni), smart-working cambierà strutturalmente occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Eni a settembre è stato chiesto di rientrare negli uffici "al 30 per cento del personale". Lo ha reso noto Lapo Pistelli, direttore Affari pubblici di Eni nel corso del 35mo convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, "Futuri. Pronti all’impresa". In merito alla modalità di lavoro agile, Pistelli ha chiarito che quando si tratta di "sviluppare nuovi rapporti di lavoro il video non basta". Tuttavia per Pistelli "cambierà strutturalmente il modo lavorare" dopo essere stati obbligati ad accelerare sullo smart-working. Come Eni "stiamo riorganizzando gli spazi fisici, l'uso del tempo" tenendo anche conto dei "nuovi diritti" come quello "alla disconnessione", ha aggiunto. (Rin)