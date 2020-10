Sostenibilità: Cattaneo, economia circolare driver di sviluppo, avviato percorso in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il percorso verso l'economia circolare è ormai una via obbligata per i territori e rappresenta il driver per lo sviluppo dei prossimi decenni". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo intervenendo al convegno "Costruire circolare: dal rifiuto speciale al recupero/riuso", organizzato dal Comune di Varese e che si è tenuto questa mattina in videoconferenza. "I rifiuti speciali in Lombardia sono circa 33 milioni di tonnellate (quelli urbani poco meno di 5 milioni di tonnellate). Di questi, 18 milioni sono rifiuti provenienti dalle attività produttive - ha spiegato Cattaneo - 15 milioni invece sono rifiuti provenienti da costruzione e demolizione, e rappresentano la fetta più significativa del totale dei rifiuti speciali. Per questo motivo, è necessario recuperare questi materiali che, sia per peso sia per volume, sono impattanti sul nostro ambiente. Nella nostra Regione siamo in un sistema che dimostra di sapersi muovere nella prospettiva dell'economia circolare: oggi si recuperano già 2/3 dei rifiuti speciali. Questo vale anche per i rifiuti provenienti da costruzioni e demolizione: l'87 per cento viene avviato a recupero e solo il 7 per cento va a smaltimento. Tuttavia, oggi il materiale di recupero ha ancora un prezzo superiore rispetto al materiale vergine, a causa di una dinamica dei prezzi del materiale naturale che risente della crisi del settore edilizio". (segue) (com)