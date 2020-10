Sostenibilità: Cattaneo, economia circolare driver di sviluppo, avviato percorso in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ovviare a questa situazione, Regione Lombardia sta intervenendo su diversi fronti: attraverso il piano regionale per la gestione dei rifiuti che è in fase di stesura - ha illustrato l'assessore all'Ambiente - e che introduce modalità per favorire i percorsi di recupero e per aggravare i percorsi di smaltimento. Inoltre, stiamo agendo sulla riforma della normativa in materia di cave, che è ispirata al criterio della valorizzazione dei materiali di recupero con forme di incentivo a chi lavora e immette sul mercato materiali di recupero e disincentivo per chi opera continuando a utilizzare materiale vergine". "L'azione della Regione prosegue poi con il confronto con tutti gli attori coinvolti nel tavolo sull'economia circolare - ha proseguito l'assessore - e nel tavolo sui materiali inerti in cui gli operatori del settore portano la loro esperienza e condividono il percorso che la Regione sta facendo". "Con Arpa, abbiamo dato vita ad un 'market inerti' - ha concluso Cattaneo - al fine di superare l'asimmetria informativa sui materiali inerti: si tratta della predisposizione di strumenti che permettono di riconoscere le caratteristiche dei materiali riciclati e delle loro potenzialità le potenzialità e come uno scarto di una attività possa diventare materia prima per altri". (com)