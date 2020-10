India-Cina: stampa, proposta indiana per disimpegno militare di tutti i punti di frizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settimo colloquio tra alti ufficiali di India e Cina sulla questione dei confini, tenutosi il 12 ottobre a Chushul, sul lato indiano della Linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa, le parti si sono scambiate proposte concrete per il disimpegno militare che ora sono all’esame. Lo riferisce il quotidiano “The Times of India”, attribuendo l’indiscrezione a fonti informate dei fatti. In particolare, la parte indiana avrebbe presentato una proposta per un disimpegno complessivo, riguardante tutti i punti di frizione. Secondo la testata, la posizione negoziale dell’India è migliorata dopo l’acquisizione di “vantaggi tattici” sulle alture intorno al lago Pangong. A ciò si è aggiunto l’invio agli ultimi due incontri anche del sottosegretario agli Esteri Naveen Srivastava. Inoltre, l’arrivo dell’inverno sta rendendo più difficile a entrambe le parti sostenere la situazione. Secondo il comunicato congiunto emesso dopo il settimo colloquio, gli alti ufficiali “hanno avuto uno scambio di opinioni sincero, approfondito e costruttivo sul disimpegno lungo la linea di controllo effettiva (Lac) nel settore occidentale”. Le parti, prosegue la nota, hanno osservato che le discussioni “hanno migliorato la comprensione delle reciproche posizioni”. È stato “concordato di mantenere il dialogo e la comunicazione attraverso i canali militari e diplomatici e di arrivare a una soluzione sul disimpegno accettabile per entrambe il più presto possibile”. Le delegazioni – conclude il comunicato – hanno di nuovo “convenuto di attuare seriamente le importanti intese raggiunte dai leader dei due paesi, di non trasformare le differenze in controversie e di salvaguardare insieme la pace e la tranquillità nelle aree di confine”. (segue) (Inn)