Santelli: in corso le esequie a Cosenza, presenti Conte e Casellati

- Tutti i massimi rappresentanti del governo e delle istituzioni italiane sono arrivati oggi a Cosenza per portare l'ultimo saluto alla presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa prematuramente all'età di 51 anni per complicanze legate al suo stato di salute. Santelli, infatti, era afflitta da tempo da un male incurabile. Alla cerimonia funebre partecipano il premier Giuseppe Conte - atterrato alcune ora fa a Lamezia Terme da Bruxelles dove era in corso il Consiglio europeo -, la presidente del Senato Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ed Ettore Rosato in rappresentanza della Camera dei deputati. Presente da questa mattina nella città bruzia anche lo Stato maggiore di Forza Italia composto da Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Annamaria Bernini, Renata Polverini, Roberto Occhiuto, oltre all'intera giunta e il consiglio regionale della Calabria. Assenti, causa Covid-19, Mariastella Gelmini e Silvio Berlusconi, ancora convalescente. La funzione religiosa è in corso dalle 16:30 nella chiesa di San Nicola ed è officiata dall'arcivescovo della diocesi di Cosenza Francesco Nolé. Domani la Camera ardente alla Cittadella regionale. (Rin)