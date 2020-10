India-Cile: ministri Esteri, avvio Commissione congiunta “sviluppo significativo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, in modalità virtuale, la prima riunione della Commissione congiunta India-Cile, presieduta dai rispettivi ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e Andres Allamand Zavala. Entrambe le parti, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri indiano, hanno osservato che l’avvio di un dialogo istituzionalizzato sugli affari esteri rappresenta uno “sviluppo significativo” nelle relazioni bilaterali. Nuova Delhi, prosegue la nota, ha espresso apprezzamento per la decisione del governo cileno di designare l’India come paese prioritario per la sua politica estera. I partecipanti hanno esaminato la recente evoluzione dei rapporti tra i due paesi e discusso le traiettorie possibili per il futuro e hanno concordato di dare nuovo slancio al commercio e alla cooperazione in ambito agricolo, sanitaria, di difesa, spaziale, scientifico e tecnologico, minerario, culturale e della gestione dei disastri. È stata citata anche la cooperazione nella regione antartica. Infine, le parti hanno scambiato opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse, specialmente nel contesto della pandemia di coronavirus, e si sono impegnate a coordinarsi nei consessi multilaterali. (Inn)