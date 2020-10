Mali: Del Re partecipa a dialogo informale, ribadito sostegno a transizione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha partecipato in videoconferenza al secondo Dialogo informale sul Mali presieduto dal segretario di Stato spagnolo, Cristina Gallach, con alcuni suoi omologhi europei. La riunione, afferma la Farnesina in una nota, fa seguito a quella presieduta l’11 settembre scorso dalla stessa Del Re. "L’Italia auspica una transizione politica di successo in Mali. La nomina del presidente ad interim Bah N'Daw e del primo ministro Moctar Ouane e la designazione di un governo misto offrono un nuovo inizio per il Mali. Una finestra di opportunità in cui i maliani avranno la possibilità di ricostruire un patto nazionale attorno a istituzioni pubbliche più responsabili e inclusive, in linea con i desideri chiaramente espressi dal popolo maliano”, ha affermato Del Re. “Per questo risultato dobbiamo elogiare il brillante sforzo compiuto dall'Ecowas (Comunità economica dell'Africa occidentale). Questo nuovo scenario politico è un messaggio positivo per tutti i partner di sviluppo del Mali e per il futuro della cooperazione bilaterale e multilaterale. L'obiettivo consiste ora nell'attuazione di una democrazia più forte e legittima, rispondendo a tutti gli elettori, comprese le donne e i giovani”, ha aggiunto. Prima della riunione la viceministra aveva ricevuto l’ambasciatore del Mali a Roma, Aly Coulibaly, per un aggiornamento sulla situazione interna del Paese. Del Re ha colto l’occasione per ringraziare della collaborazione prestata alla recente liberazione di padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio e ha espresso il sostegno dell’Italia alla transizione politica in corso in Mali. (Com)