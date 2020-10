Algeria: ministro dei Veterani, “teniamo alta l’attenzione sulla Memoria nazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine mantengono alta l’attenzione relativa alla Memoria nazionale, in riferimento al passato coloniale francese e alla sanguinosa guerra per l’indipendenza da Parigi. Il ministro algerino dei Veterani, Tayeb Zitouni, ha annunciato oggi la creazione di nuovi “gruppi di lavoro congiunti per l'esame e la definizione, nel loro quadro definito, dei dossier relativi alla Memoria nazionale”. In un'intervista all’agenzia di stampa statale “Aps” alla vigilia della commemorazione della Giornata nazionale dell’immigrazione che commemora le manifestazioni a Parigi del 17 ottobre 1961, quando decine di algerini residenti in Francia furono annegati nella Senna o uccisi dalla polizia francese a Parigi, Zitouni ha assicurato che “la questione commemorativa è oggetto di costante monitoraggio da parte del ministero dei Mujaheddin, come dimostra la restituzione dei teschi” di 24 combattenti della Resistenza popolare restituiti ad Algeri dalla Francia dopo l'intervento del presidente della la Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Il ministro, che ha parlato mentre il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian è in visita ufficiale nel paese nordafricano per la terza volta in un anno, ha detto che il capo dello Stato non si fermerà fino al rimpatrio di tutti i resti dei caduti d’Algeria presenti in Francia.(Ala)