Viabilità: Anas, su Ss42 del Tonale per lavori senso unico alternato di notte in tratti salutari

- Anas ha attivato una nuova fase di interventi di risanamento profondo della pavimentazione in tratti saltuari lungo la statale 42 "del Tonale e della Mendola" nei territori comunali di Esine e Cividate Camuno, provincia di Brescia. Per consentire l'esecuzione dei lavori - spiega la società in una nota - è previsto il senso unico alternato regolato impianto semaforico in tratti saltuari, tra il km 77,362 al km 78,741 e dal Km 78,794 al Km 80,559. Il cantiere avrà una lunghezza massima di 400 m e sarà attivo dalle ore 21 alle ore 6 da lunedi a giovedi, e dalle 22 alle ore 6 dal venerdi alla domenica, fino al 20 novembre 2020. Inoltre verrà istituito il senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri dal km 83,000 al km 89,200, con cantieri della lunghezza massima di 500 metri, a partire da lunedi 19 ottobre fino al 13 novembre nella fascia oraria dalle 21 alle 6 del giorno successivo esclusi i giorni festivi e prefestivi. (com)