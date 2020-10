Nato: Stoltenberg oggi ad esercitazione nucleare nei Paesi Bassi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha partecipato all'esercitazione nucleare annuale della Alleanza presso la base aerea di Volkel, nei Paesi Bassi, insieme al ministro della Difesa olandese, Ank Bijleveld, e dal comandante supremo degli alleati in Europa (Saceur), il generale Tod D. Wolters. Lo si apprende dall'Alleanza. "Questa esercitazione è un test importante per il deterrente nucleare dell'Alleanza", ha detto il segretario generale. "È un'esercitazione difensiva di routine. E non è diretta contro nessun paese. Lo scopo del deterrente nucleare della Nato non è quello di provocare un conflitto, ma di preservare la pace e scoraggiare l'aggressione", ha continuato. "In un mondo sempre più incerto, le nostre forze nucleari continuano a svolgere un ruolo importante nella nostra difesa collettiva", ha aggiunto. (segue) (Beb)