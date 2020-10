Nato: Stoltenberg oggi ad esercitazione nucleare nei Paesi Bassi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Nato hanno spiegato che questa esercitazione è pianificata da tempo e non è collegata ad alcun evento mondiale attuale. Con più di 50 velivoli di tutta l'Alleanza che prendono parte, l'esercitazione è ospitata ogni anno da un diverso paese della Nato. Quest'anno sono in corso voli di addestramento su parti dell'Europa occidentale e del Mare del Nord, ma, ha specificato la Nato, gli aerei coinvolti nell'esercitazione non trasportano bombe vere.Alla base aerea di Volkel, Stoltenberg ha parlato con gli equipaggi ed è stato informato sullo scenario dell'esercitazione dal comandante della base. Ha anche scambiato opinioni con il ministro della Difesa, Bijleveld, sull'importanza della deterrenza nucleare della Nato, sottolineando che in un momento di sfide alla sicurezza in evoluzione, è essenziale che l'Alleanza rimanga protetta e promuova la trasparenza sulle sue attività per ridurre i rischi di incomprensioni. "L'esercitazione di oggi mostra che gli alleati sono determinati a garantire che il deterrente nucleare della Nato rimanga sicuro, protetto ed efficace", ha sottolineato il segretario generale. "La Nato aspira a un mondo senza armi nucleari. Dalla fine della Guerra Fredda, la Nato ha ridotto il numero di armi nucleari in Europa di circa il 90 per cento", ha ricordato. (Beb)