Libia: Unsmil, “produttivo incontro” a Mosca tra inviata Onu Williams e ministro russo Lavrov

- Stephanie Williams, rappresentante speciale “ad interim” del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), ha completato ieri una visita ufficiale a Mosca, dove ha discusso della situazione nel paese nordafricano con i vertici della Federazione russa. Secondo una nota di Unsmil, la diplomatica statunitense ha tenuto un “incontro produttivo” con il ministro degli Affari esteri della Russia, Sergej Lavrov, con il quale ha discusso di “una vasta gamma di questioni relative alla crisi libica”, comprese le tre tracce del dialogo su sicurezza, politica ed economia. Williams ha inoltre informato il capo della diplomazia di Mosca sui preparativi in corso per riprendere il Forum del dialogo politico libico, prima in forma virtuale entro fine mese e poi dal vivo in Tunisia a novembre. L’inviata Onu ha poi “ringraziato il ministro Lavrov per il continuo sostegno della Federazione Russa agli sforzi delle Nazioni Unite in Libia”. La missione Onu precisa che “entrambi hanno concordato sulla necessità che la comunità internazionale compia sforzi coordinati a sostegno dei percorsi di dialogo intra-libico facilitati dalle Nazioni Unite, in conformità con i risultati della conferenza di Berlino e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”.(Res)