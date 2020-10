Roma: al via un nuovo ciclo di seminari Informagiovani dedicati al Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La valorizzazione del sistema produttivo italiano passa attraverso nuovi modelli di produzione e di business incentrati sull'innovazione, tema attorno al quale ruotano gli incontri dedicati ai diversi settori. Attraverso l'intervento di associazioni di categoria, aziende ed enti di formazione, gli incontri proposti esplorano alcuni settori che sono strategici per lo sviluppo del paese, approfondendo quanto alcuni processi di rinnovamento al loro interno siano già avviati e come questo rinnovamento si traduce in nuove opportunità per i giovani, presentando ai partecipanti trend occupazionali, figure professionali e percorsi formativi. I seminari sono ad accesso libero e si terranno online. (segue) (Com)