Roma: al via un nuovo ciclo di seminari Informagiovani dedicati al Made in Italy (3)

- "Questo nuovo ciclo di seminari incentrato sulle opportunità del Made in Italy affronta una tematica quanto mai attuale che va incontro ai mutamenti in corso offrendo validi spunti per la costruzione di una professionalità all'interno dei nostri confini. Vuole offrire, come sempre, uno strumento utile alla formazione dei nostri giovani e invito davvero a partecipare numerosi a questo confronto con il mondo imprenditoriale che per molti potrebbe rappresentare una via per il proprio futuro" ha dichiarato l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi Cittadini Daniele Frongia. (Com)