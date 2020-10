Italia-Slovenia: Scalfarotto riceve alla Farnesina presidente Assemblea nazionale di Lubiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri Ivan Scalfarotto ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente dell'Assemblea nazionale slovena, Igor Zorcic, accompagnato da Felice Ziza, deputato eletto al Parlamento sloveno dalla minoranza italiana. Come riferisce una nota, nell'esprimere la sua soddisfazione per l'intensificazione del dialogo a livello governativo tra Italia e Slovenia, il sottosegretario ha sottolineato che anche il dialogo interparlamentare può dare un contributo rilevante per alimentare la cooperazione su temi prioritari per i due Paesi, a partire da quello dell'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali. Il sottosegretario Scalfarotto e il presidente Zorcic hanno ricordato la recente visita storica dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor a Basovizza e Trieste, durante la quale è stato firmato il Protocollo per la restituzione del Narodni Dom alle associazioni della minoranza slovena, nel centesimo anniversario dall'incendio. (segue) (Com)