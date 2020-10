Lavoro: M5s, proposta su salario minimo ci trova d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centottantamila schiavi di caporali senza scrupoli nelle campagne del Nord come al Sud. Sono numeri importanti quelli emersi nel V Rapporto Agromafie e caporalato dell'Osservatorio Placido Rizzotto della Flai-Cgil, che necessitano uno sforzo ulteriore per contrastare un fenomeno diffuso nel nostro Paese, soprattutto in questa fase difficile con una emergenza sanitaria in atto, che impone misure stringenti in tema di sicurezza sul lavoro, anche per contenere la diffusione dei contagi". Lo affermano, in una nota, i senatori del Movimento 5 Stelle Antonella Campagna e Iunio Valerio Romano, componenti della commissione Lavoro di Palazzo Madama. (segue) (com)