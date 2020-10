Lavoro: M5s, proposta su salario minimo ci trova d'accordo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se da un lato potenziare le attività di vigilanza e controllo lungo la filiera, punendo con sanzioni aspre chi sfrutta e impiega a basso costo manodopera nei campi, è certamente necessario per contrastare mafie e caporali e tutelare i consumatori, dall'altro riteniamo, certamente, in linea con le posizioni, da sempre, espresse dal Movimento 5 Stelle, la proposta della Flai-Cgil di prevedere un salario minimo non solo a garanzia delle maestranze impiegate nei campi, ma anche per soddisfare il giusto reddito dei datori di lavoro - sottolineano -. Alla luce di questa proposta, auspichiamo che in Italia si possa inaugurare una nuova fase, nella storia delle relazioni industriali, con la previsione di un salario minimo per tutti i settori produttivi così da assicurare diritti, tutele e il giusto compenso ai lavoratori, anche nell'ottica di contrastare pratiche scorrette e sleali che alterano la libera concorrenza nel mercato e tutelare gli imprenditori onesti". (com)