Speciale infrastrutture: Fincantieri, nuova figura professionale per la navalmeccanica in Puglia

- Fincantieri, Grimaldi e Its logistica Puglia hanno collaborato per la costituzione di un nuovo percorso didattico dedicato a una nuova figura professionale per la navalmeccanica, denominato "Tecnico superiore per la produzione e l'installazione dei sistemi di apparato motore di bordo", che prenderà il via nelle prossime settimane nel prestigioso palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Lo riferisce una nota di Fincantieri. Il percorso biennale gratuito, destinato a chi è in possesso di diploma di scuola seconda superiore, è nato a seguito di un'indagine condotta dallo staff dell'Its logistica Puglia con i player del settore info-mobilità e infrastrutture logistiche per individuare i fabbisogni di figure professionali e per venire incontro alle esigenze occupazionali del settore della cantieristica, in particolare nell'ambito della produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture. L'obiettivo è quello di avviare iniziative formative che favoriscano i processi di inserimento dei giovani diplomati nel mercato del lavoro. (Com)