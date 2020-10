Speciale infrastrutture: Singapore-Hong Kong, accordo per la ripresa del traffico aereo regolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e Hong Kong hanno raggiunto una intesa di principio per la creazione di una cosiddetta “bolla del traffico aereo”, che consenta ai viaggiatori provenienti dai due territori di non doversi sottoporre ad un periodo di quarantena all’arrivo nei rispettivi aeroporti. Lo ha annunciato il governo di Singapore. L’accordo per il ripristino del traffico aereo prevede comunque che i viaggiatori certifichino di essere risultati negativi al nuovo coronavirus prima dell’imbarco. L’accordo non prevede alcuna restrizione in merito alle motivazioni di viaggio, e sarà dunque valido anche per le visite turistiche. Il ministro dei Trasporti di Singapore, Ong Ye Kung, ha parlato di un “passo avanti sicuro, cauto ma significativo per rivitalizzare il traffico aereo, e fornire un modello per le future collaborazioni con altri partner in tutto il mondo”. (Fim)