Speciale infrastrutture: Libia, per la prima volta dal 2014 volo da Tunisia a Bengasi

- La compagnia aerea privata tunisina Nouvelair ha lanciato un volo per l'aeroporto internazionale di Benina, a Bengasi, tramite un Airbus A320. Il volo è avvenuto mercoledì e i media libici hanno mostrato le immagini dell'aereo dopo l'atterraggio sulla pista dell'aeroporto di Benina. Questo volo è il primo del suo genere per le compagnie aeree tunisine su Bengasi in circa sei anni. Nel 2014 le compagnie aeree tunisine avevano annunciato la sospensione dei voli per Bengasi a causa della mancanza di sicurezza. (Lit)